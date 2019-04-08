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Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове

Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД России по Псковской области, всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номерам телефонов 02 или 59-63-58.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.