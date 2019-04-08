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Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание

Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, предварительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма. Был доставлен в реанимационное отделение областной больницы.

Пассажир мотоцикла был доставлен в нейрохирургическое отделение. У него выявлена открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, был в сознании. Мотоциклист и его спутник ехали без шлемов.

По неофициальной информации, мотоциклист был пьян. Официального подтверждения этой информации пока нет. Взяты образцы крови, они находятся на исследовании.