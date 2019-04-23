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Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку на Запсковье

Прокурором города Пскова в Псковском городском суде поддержано ходатайство следователя СУ УМВД России по городу Пскову о заключении под стражу обвиняемого, совершившего 7 апреля в Пскове на проспекте Энтузиастов ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Основаниями к избранию указанной меры пресечения послужили то, что обвиняемый в момент совершения дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии опьянения, официально не трудоустроен. Постоянной регистрации на территории Псковской области не имеет, по месту пребывания в Пскове не проживает.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда.

Отметим, что до 19 апреля виновник ДТП находился на лечении с имеющимися у него телесными повреждениями в Псковской областной клинической больнице, которые получил в результате ДТП.

Псковским городским судом ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в указанном ДТП удовлетворено.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).