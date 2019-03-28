АвтоМир / За рулём

Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах

Члены мотоклуба «Позитивная механика» соболезнуют родственникам и близким погибшей сегодня после наезда мотоциклиста девочки.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

«Для каждого из нас потеря близкого человека - страшное горе», - говорится в тексте соболезнования в группе мотоклуба в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня в Пскове случилось страшное ДТП, мотоциклист сбил семью с ребенком на пешеходном переходе. Девочка погибла. Сейчас мы сотрудничаем с ГИБДД, выясняем все обстоятельства произошедшего. Чтобы предотвратить подобные трагедии, считаем необходимым провести встречу с ГИБДД и псковскими мотоклубами», - отметили в мотоклубе.