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В крови мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружен алкоголь

Расследование уголовного дела по факту гибели 6-летней девочки под колесами мотоцикла на улице Энтузиастов продолжается. Следователи СУ УМВД России по городу Пскову получили результаты медицинской экспертизы крови водителя транспортного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что в образце крови обнаружено 1.3 промилле алкоголя.

Как только состояние здоровья подозреваемого позволит ему покинуть медицинское учреждение, следственные действия с ним будут продолжены, а также будет заявлено ходатайство в суд об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).