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По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело

По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По делу назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, водитель мотоцикла пришел в сознание, с ним в медучреждении работает следователь. Как только позволит состояние здоровья мотоциклиста, совершившего ДТП, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.