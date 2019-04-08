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АвтоМир / Происшествия / ДТП

По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело

08.04.2019 14:25|ПсковКомментариев: 0

По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По делу назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД,  водитель мотоцикла пришел в сознание, с ним в медучреждении работает следователь. Как только позволит состояние здоровья мотоциклиста, совершившего ДТП, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мотоциклист насмерть сбил девочку в Пскове По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание Мама сбитой мотоциклом на проспекте Энтузиастов девочки обратилась за медицинской помощью Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
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