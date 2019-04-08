←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пушкинский тупичок
Тонировка фар: особенности тюнинга
Байкеры- убийцы
бензин или жидкое золото?
Катафоты на «зебре»
Работы на троечку
Права только через госуслуги
ещё За рулём 08.04.2019 09:533 Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь 10.04.2019 21:560 Еженедельные рейды будет проводить ГИБДД совместно с псковскими мотоциклистами 08.04.2019 09:533 Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь 08.04.2019 08:232 По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей 07.04.2019 20:2110 Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах 03.04.2019 15:051 Жителям центра Пскова рекомендуют на время Ганзы отказаться от личного транспорта
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Еженедельные рейды будет проводить ГИБДД совместно с псковскими мотоциклистами

10.04.2019 21:56|ПсковКомментариев: 0

«За рулем того мотоцикла был не мотоциклист, а преступник. У этого человека даже не было прав категории, необходимой для управления мотоциклом. Каждый, кто садится за руль любого транспортного средства в нетрезвом виде и нарушает закон должен нести ответственность по всей его строгости», - заявил представитель псковского мотоклуба «Позитивная Механика» на встрече мотоциклистов и сотрудников ГИБДД, 10 апреля.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на беседу собрались более 40 мотоциклистов города.

На встрече сотрудники ГИБДД заявили, что кадрового резерва не всегда хватает на то, чтобы обеспечить полную безопасность на дорогах города, ведь на данный момент на каждого второго жителя Пскова приходится по одной единице автотранспортного средства. В связи с этим они попросили помощи у владельцев мотоциклов в организации безопасности на дорогах.

По итогам дискуссии было решено, что мотоциклистами совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводиться рейды для выявления нарушений на дорогах города. Например, для поимки нетрезвых водителей любых транспортных средств. Планируется сделать рейды еженедельными. В них будут принимать участие 3-4 группы мотоциклистов по 2-5 человек.

«Мы нуждаемся в помощи сотрудников ГИБДД, общественности и СМИ, чтобы создать атмосферу нормального отношения к мотоциклистам, которая очень пошатнулась в свете последних событий. Мы хотим перевести вектор ненависти в наш адрес в сторону негодяев, которые зачастую в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль. Если мы сможем вместе создать ударную силу, которая смогла бы с этим бороться, то мы сможем вернуть доброе имя всем мотоциклистам», - заявил на встрече один из членов псковского мотоклуба.

Сотрудники ГИБДД также сообщили, что проведение мероприятий не означает, что всех мотоциклистов будут беспричинно останавливать и проверять. Работа не направлена ни на уничтожаете мотоциклистов как класса, ни на их притеснение. Сотрудники подчеркнули, что мотоциклисты такие же полноправные участки дорожного движения, как и автомобилисты.

На встрече также обсудили, как именно остановить на дороге мотоциклиста при необходимости  и что делать, если на встретился водителя без шлема.

По итогу встречи сотрудник ГИБДД заключил, что подобные собрания нужно организовывать 3-4 раза в год - делаться проблемами и высказывать мнение по актуальным вопросам, для их оперативного решения. А первые патрули мотоциклистов-добровольцев появятся на улицах города уже в эти выходные.

«Мы хотим, чтобы в вас поверили и не боялись. Надеемся, что ваша систематическая помощь в организации безопасности движения на дорогах, убедит людей в том, что они могут быть спокойны насчет мотоциклистов», - заключил представитель ГИБДД.

Теги: #ГИБДД #мотоклуб
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 2828 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.04.2019, 21:560 Еженедельные рейды будет проводить ГИБДД совместно с псковскими мотоциклистами 10.04.2019, 18:463 Приравнять пьяное ДТП к убийству предлагают в России 10.04.2019, 18:150 На «Карте убитых дорог» теперь можно отмечать очаги высокой аварийности 10.04.2019, 14:560 Водитель мопеда опрокинулся на дороге в Красногородском районе
10.04.2019, 08:560 ВС РФ и правительство поддержали инициативу об ужесточении наказания пьяных водителей за смертельные ДТП - Володин 09.04.2019, 18:550 Женщина получила травмы после наезда на нее автомобиля в Локнянском районе 09.04.2019, 15:280 На территории Псковской области стартовала всероссийская кампания «Без Вас не получится!» 09.04.2019, 14:563 В псковских автобусах теперь можно оплачивать проезд банковской картой
09.04.2019, 13:060 «День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове 09.04.2019, 12:050 В Острове сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя на «Опеле» 09.04.2019, 09:080 В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья 09.04.2019, 08:540 Водитель сбил пешехода в Великих Луках и скрылся с места ДТП
08.04.2019, 17:300 На трассе в Печорском районе загорелась машина. ВИДЕО 08.04.2019, 14:251 По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело 08.04.2019, 14:165 Фотофакт: «Парковка» на тротуаре у детской больницы 08.04.2019, 10:288 Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове
08.04.2019, 10:238 Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание 08.04.2019, 10:170 Мама сбитой мотоциклом на проспекте Энтузиастов девочки обратилась за медицинской помощью 08.04.2019, 10:044 Фотофакт: Пешеходный переход на Некрасова оборудовали катафотами 08.04.2019, 09:533 Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь
08.04.2019, 08:232 По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей 07.04.2019, 20:2110 Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах 07.04.2019, 18:1322 Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице 07.04.2019, 17:530 Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
07.04.2019, 16:243 ГИБДД ужесточила требования к автошколам 07.04.2019, 14:541 Водителя, сбившего мальчика, разыскивают в Пскове 06.04.2019, 18:430 В Великолукском районе пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку, переходившую дорогу 06.04.2019, 16:210 В Пскове ищут свидетелей ДТП на Труда
05.04.2019, 18:571 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове 05.04.2019, 16:480 Прокуратура обязала администрацию Пыталовского района привести в порядок дороги 05.04.2019, 10:010 Расписание движения пригородного поезда Псков - Дно изменится с 15 апреля 05.04.2019, 09:280 Мотоциклист пострадал в ДТП в Острове
04.04.2019, 18:230 В Островском районе женщина выпала из салона автомобиля и скончалась от травм 04.04.2019, 16:590 Два ДТП без пострадавших произошли в Великолукском районе 04.04.2019, 16:160 Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто 04.04.2019, 14:190 В Пскове ищут очевидцев ДТП на улице Инженерной
04.04.2019, 12:432 Из-за экстренного торможения автобуса в Пскове пострадал кондуктор 03.04.2019, 15:051 Жителям центра Пскова рекомендуют на время Ганзы отказаться от личного транспорта 03.04.2019, 11:410 Тонировка фар: особенности тюнинга 02.04.2019, 17:320 Количество ДТП на ж/д переездах в первом квартале 2019 года сократилось в два раза
02.04.2019, 16:120 Два человека погибли в ДТП на территории Пскова с начала года 02.04.2019, 13:360 Нетрезвые водители повторно задержаны в Печорском и Опочецком районах 02.04.2019, 11:270 Водитель ВАЗа попытался скрыться после наезда на стоящий автомобиль в Великих Луках 02.04.2019, 09:590 В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик
01.04.2019, 18:540 20-летний лихач погиб после столкновения с деревом в Куньинском районе. ФОТО 01.04.2019, 18:320 Водителя с «букетом» нарушений ловили сотрудники ДПС в Пскове. ВИДЕО 01.04.2019, 15:572 В Пскове неустановленный водитель сбил 6-летнего мальчика 01.04.2019, 13:170 Из-за ДТП затруднено движение на улице Некрасова в Пскове
01.04.2019, 09:010 14-летнюю девочку сбил водитель ВАЗа в Великих Луках 31.03.2019, 19:491 92-летней Елизавете II посоветовали отказаться от вождения автомобиля — СМИ 31.03.2019, 17:310 Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией 31.03.2019, 12:060 Жители Московской области пострадали в ДТП в Великолукском районе
30.03.2019, 14:300 Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств 30.03.2019, 11:220 ДТП произошло на перекрестке Алтаева и Инженерной 29.03.2019, 17:342 Качество уборки в Пскове поставят под общественный и депутатский контроль 29.03.2019, 17:090 Пушкинский тупичок
29.03.2019, 14:470 В майские праздники введут дополнительные рейсы поездов из Петербурга в Великие Луки 29.03.2019, 13:433 Интерактив: Замкнутый круг, а туалет все равно закрыт 29.03.2019, 09:300 В Пскове произошло тройное ДТП по вине пьяного водителя 29.03.2019, 08:550 Мотоциклист съехал в кювет в Псковском районе, пострадала пассажирка
28.03.2019, 21:416 Интерактив: Когда вернут нормальные автобусы? 28.03.2019, 20:260 Где псковским автомобилистам «переобуться в лето» и сколько это стоит 28.03.2019, 18:420 В Пскове ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом 28.03.2019, 17:120 Депутаты регионального парламента отклонили закон о послаблениях для проштрафившихся водителей
28.03.2019, 15:353 «Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси 28.03.2019, 15:010 ГИБДД с 7 апреля будет согласовывать программы обучения в автошколах 28.03.2019, 14:494 Фотофакт: ПДД и ПГД 28.03.2019, 14:270 Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД
28.03.2019, 12:150 В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители 28.03.2019, 10:190 В Великих Луках проходит городской этап конкурса «Безопасное колесо» 28.03.2019, 10:121 Девушку и ребенка сбил водитель «Шевроле» на пешеходном переходе в Пскове 28.03.2019, 09:150 Водитель «Ниссана» въехал в столб на проспекте Гагарина в Великих Луках. ФОТО
28.03.2019, 08:550 Правительство РФ рассмотрит распределение средств на дорожное строительство в 2019-2021 гг. 28.03.2019, 08:041 Hyundai заинтересовался покупкой российских заводов Ford 27.03.2019, 22:231 На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение - Борис Елкин 27.03.2019, 20:114 Фотофакт: И целой парковки мало...
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.