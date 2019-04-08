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Еженедельные рейды будет проводить ГИБДД совместно с псковскими мотоциклистами

«За рулем того мотоцикла был не мотоциклист, а преступник. У этого человека даже не было прав категории, необходимой для управления мотоциклом. Каждый, кто садится за руль любого транспортного средства в нетрезвом виде и нарушает закон должен нести ответственность по всей его строгости», - заявил представитель псковского мотоклуба «Позитивная Механика» на встрече мотоциклистов и сотрудников ГИБДД, 10 апреля.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на беседу собрались более 40 мотоциклистов города.

На встрече сотрудники ГИБДД заявили, что кадрового резерва не всегда хватает на то, чтобы обеспечить полную безопасность на дорогах города, ведь на данный момент на каждого второго жителя Пскова приходится по одной единице автотранспортного средства. В связи с этим они попросили помощи у владельцев мотоциклов в организации безопасности на дорогах.

По итогам дискуссии было решено, что мотоциклистами совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводиться рейды для выявления нарушений на дорогах города. Например, для поимки нетрезвых водителей любых транспортных средств. Планируется сделать рейды еженедельными. В них будут принимать участие 3-4 группы мотоциклистов по 2-5 человек.

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«Мы нуждаемся в помощи сотрудников ГИБДД, общественности и СМИ, чтобы создать атмосферу нормального отношения к мотоциклистам, которая очень пошатнулась в свете последних событий. Мы хотим перевести вектор ненависти в наш адрес в сторону негодяев, которые зачастую в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль. Если мы сможем вместе создать ударную силу, которая смогла бы с этим бороться, то мы сможем вернуть доброе имя всем мотоциклистам», - заявил на встрече один из членов псковского мотоклуба.

Сотрудники ГИБДД также сообщили, что проведение мероприятий не означает, что всех мотоциклистов будут беспричинно останавливать и проверять. Работа не направлена ни на уничтожаете мотоциклистов как класса, ни на их притеснение. Сотрудники подчеркнули, что мотоциклисты такие же полноправные участки дорожного движения, как и автомобилисты.

На встрече также обсудили, как именно остановить на дороге мотоциклиста при необходимости и что делать, если на встретился водителя без шлема.

По итогу встречи сотрудник ГИБДД заключил, что подобные собрания нужно организовывать 3-4 раза в год - делаться проблемами и высказывать мнение по актуальным вопросам, для их оперативного решения. А первые патрули мотоциклистов-добровольцев появятся на улицах города уже в эти выходные.

«Мы хотим, чтобы в вас поверили и не боялись. Надеемся, что ваша систематическая помощь в организации безопасности движения на дорогах, убедит людей в том, что они могут быть спокойны насчет мотоциклистов», - заключил представитель ГИБДД.