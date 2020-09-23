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Грузовик отправил в кювет легковой автомобиль в Куньинском районе

Грузовая автомашина «Исузу» и легковой автомобиль «Вольво» столкнулись в Куньинском районе. Дорожная авария произошла 23 сентября в 10.20 на 422-м километре дороги Москва-Балтия, пишет Луки.ру.

Фото: Луки.ру

Водитель грузовика - великолучанин 1992 года рождения - нарушил безопасную дистанцию и транспортное средство столкнулось с автомобилем «Вольво», за рулем которого находилась 66-летняя москвичка. Отмечается, что легковой автомобиль ехал перед «Исузу».

Фото: Луки.ру

В результате дорожно-транспортного происшествия «Вольво» съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили водитель и 67-летняя пассажирка опрокинувшегося автомобиля.