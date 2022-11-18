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Автомобиль Toyota вылетел в кювет в Псковской области, пострадала девушка

Пассажирка пострадала после съезда автомобиля в кювет на автодороге в Псковской области 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 5:40 на 289-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет.

В результате происшествия пострадала пассажирка 2001 года рождения, ее доставили в областную больницу.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование.