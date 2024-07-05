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Стали известны подробности смертельного ДТП в Локнянском округе

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Локнянском округе 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, около 18.30 на 16-м километре дороги Локня - Михайлов Погост - Богданово водитель ВАЗа, мужчина 1965 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с Chevrolet под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажирка ВАЗа, женщина 1980 года рождения, также скончалась на месте. Мужчину 1999 года рождения и женщину 1977 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы, экстренных служб.