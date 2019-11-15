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Уволят же: Как перед Днем защитника Отечества псковские водители-военные закон нарушали. ФОТО

В преддверии Дня защитника Отечества экипажи спецроты ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Псковской области проводят мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Корреспондент Псковской Ленты Новостей присоединился к экипажу, который 21 февраля работал в Псковском районе. Полицейские экипажа проверили несколько десятков машин и выявили нарушителей, в числе которых оказались и сами «защитники Отечества» - местные военные.

Около 17.00. На стоянке у центрального здания Псковской областной Госавтоинспекции - на Труда, 75 - 9 новеньких машин Skoda Octavia, в январе врученных спецроте ДПС.

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И скоро они разлетятся следить за порядком в муниципалитетах, примерно до 1.00. Вот-вот в кабинете подразделения закончится инструктаж - развод сил единой дислокации - по этому профилактическому мероприятию…

«Начинаются большие выходные, в честь Дня защитника Отечества, - обращается замначальника управления ГИБДД региона Юрий Шестаков к сотрудникам с ключами от этих иномарок. - В праздники нам нужно уделить особое внимание ситуации на дорогах, поскольку растет риск нарушения безопасности движения».

В центре - заместитель руководителя управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков

Добавляет, что сейчас такие мероприятия - необходимы, поскольку в ДТП в Псковской области с начала 2020 года уже погибло больше 27 человек. За это время в 2019 году - было 9.

Затем дежурный, ссылаясь на ориентировку, напоминает коллегам о последних ДТП, об угоне в Великих Луках, краже в Острове и разыскиваемом в Псковском районе пенсионере.

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После чего облаченные в желтые жилеты силовики выстраиваются у своих машин, слушают приказ начальника областного УГИБДД Сергея Семенова и змейкой покидают парковочные места…

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов

Пробные попытки

Один из экипажей - в составе капитана и старшего лейтенанта полиции - работает в Псковском районе. Поэтому вслед за улицей Труда минует Инженерную и через несколько минут колесит уже по Ленинградскому шоссе. До микрорайона Череха: до развилки у моста через реку Многа - первый стационарный пост.

На месте - правоохранители подходят к краю проезжей части и тотчас светодиодным жезлом-стробоскопом отправляют на обочину «Жигули».

Далее - стандартная проверка: изучают документы на машину, права, страховой полис и состояние водителя. Без нарушений.

«Этого решили остановить, потому что на «классике» («Жигули», - ред.) нередко ездят без прав или нетрезвые, - разъясняет капитан. - Еще обращают на себя внимание авто, которые крадутся по правой полосе: будто что-то с ними не так. И технические неисправности видно сразу: например, при езде лампочки не горят. Нарушителей выявить легче в позднее время: поток уменьшается - ни одну машину не пропустишь».

Следующий на очереди - остановленный грузовик с прицепом, максимально загруженный бревнами.

«Да что же это такое?! - навстречу капитану выпрыгивает из кабины водитель тягача. - Ехать некогда, только и проверяют! Уже 4-й раз…!». Тоже все в порядке - уезжает.

«У нас много незаконной вырубки леса, поэтому автомобили с таким грузом - все проверяем! На него должны быть документы», - отмечает старший лейтенант.

А что со страховкой?

Третья попытка стражей порядка поймать нарушителя - удается: на обочине - тонированный, набитый пассажирами ВАЗ 2109.

Его 25-летний водитель - ездит без страховки, поэтому - заслуженно оказывается в полицейской Skoda. Говорит, что прописан в Красногородском районе, но живет - в Пскове.

Капитан запрашивает у коллег данные по транспорту и номеру прав - есть неоплаченные штрафы. Заполняет протокол об административном правонарушении - передает копию попавшемуся. Разъясняет, что штраф за такое - 800 рублей, но в течение 20 дней можно оплатить 400. Либо на месте, в Сбербанке, либо если с помощью смартфона сканировать указанный на репликанте штрих-код. Добавляет: «Сделай страховку!».

В это время напарник капитана тормозит Ford Focus, с водителем которого - аналогичная история, только без просрочек по взысканиям. Аналогичные - и действия силовиков.

А через полчаса к капитану подсаживается юноша из ВАЗ-2112 и выпаливает: «Страховой полис дома забыл. Может, я… У меня хороший знакомый есть…».

«Сейчас у всех хороший знакомый есть, - заставляет замолчать нарушителя полицейский. Проверяет, дает копию протокола. - За это штраф - 500 рублей. Если успеешь в течение 20 дней - 250».

«Случаи со страховкой - очень частые. Не у всех начинающих водителей есть на нее деньги. Ведь иной раз она может стоить чуть ли не как сам автомобиль», - подмечает экипаж.

Проблемные военные

Будто подтверждение этому - следующий нарушитель. Дорожные полицейские перемещаются к остановкам Черехи, где тормозят Hyundai Sonata, пытавшуюся прямо сзади них завернуть в проем между постройками.

«Вы не вписаны в страховку. А раз товарищ немного выпил и просил забрать… Пусть он штраф и оплачивает: 500 рублей, а если в течение 20 дней - 250», - обращается капитан к попавшемуся.

«Да у меня теперь из-за этого штрафа будут проблемы на работе!» - незадачливый водитель признается, что - военнослужащий ближайшей воинской части, № 32515. Временная регистрация - там же.

Как только он удаляется, его место тут же занимает другой контрактник той же части: «Теперь со мной никто в дивизии разговаривать не будет! Уволят же, и все! Может, попробуем договориться…». Этот 20-летний юноша на Audi A6 припарковался сразу, как вывернул на ДПС - этим и «спалился»: нет прав, никогда не сдавал…

«Пытаться договориться - это уголовное преступление, так что - не спешите! - отвечает капитан. - Докатались! Отстраняем вас от управления транспортном средством!».

Из вставшего рядом микроавтобуса старший лейтенант приводит 2 понятых - фиксируют обстоятельства. Военнослужащий получает копию протокола, приглашение в ГАИ, где назначат штраф: от 5 до 15 тысяч рублей.

За машиной приезжает знакомая нарушителя - подписью подтверждает согласие нести ответственность: «Понимаю. Теперь, если он поедет, мне - хана…».

Audi A6 двигается с места. Следом, обратно на «Ленинградку», - и авто спецроты. За окнами - уже хоть глаз коли. Салон последней освещают лишь отражение от включенных галогеновых фар, приборная панель и магнитола: играет танцевальная музыка на «Европе плюс».

Экипаж переговаривается: «Что-то военные сегодня трезвые. Видимо, не успели еще… И, кстати, сейчас в Черехе более-менее. А ведь где-то встречаем и совсем неадекватных жителей, которые и напасть могут. Начнут кидаться в машину... Например, в Соловьях. В Любятово…».

Алексей Назаров