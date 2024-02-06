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АвтоМир / За рулём

Управлять автомобилем в AR-очках предложили запретить

08.02.2024 11:21|ПсковКомментариев: 0

Новый гаджет компании Apple — очки виртуальной реальности — может быть опасен для водителей. Использовать AR-устройства во время движения необходимо запретить, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Письмо с таким предложением он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

Главное отличие «яблочного» гаджета от существующих шлемов виртуальной реальности в том, что окружающее пространство не исчезает, а транслируется на экраны очков, которые дорисовывают перед глазами пользователя иконки приложений, анимированных персонажей и другое. Побаловавшись шлемом в домашних условиях, некоторые люди отправляются в нем на прогулку. В Сети появилось видео, где мужчина управляет автомобилем в гарнитуре Apple Vision Pro, после чего в окнах появляются полицейские машины с проблесковыми маячками. Постановка это или реальный случай — сказать сложно, но эксперты обратили внимание на скрытую угрозу, которая в скором времени может прийти и в Россию.

Опасным сочетанием виртуальных очков и реальных дорог озаботился и член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев. По его мнению, никакая электроника не способна заменить человеческое зрение: «Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка».

В России, даже несмотря на высокую цену, новый продукт будет пользоваться популярностью, а значит, надо заранее подумать о запрете использования подобных гаджетов за рулем, уверен парламентарий. «Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни», — сказал «Парламентской газете» Хамзаев. И уточнил, что уже отправил соответствующее письмо в МВД.

Новые устройства появляются постоянно и прописать их все в нормах ПДД будет проблематично, предположил в беседе глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. При этом безопасность должна быть безусловным приоритетом при организации дорожного движения, уверен он.

«Если гаджет будет влиять на безопасность дорожного движения, будет повышать аварийность, то, конечно, надо его использование запретить, — сказал Нилов. — Сейчас существуют общие требования для водителей. Но у нас обязательно найдутся какие-нибудь чудики, которые смогут что-нибудь такое придумать ради хайпа, ради съемок».

На потенциальную опасность новых устройств указали и в Общественной палате РФ. Ее член Александр Холодов напомнил нашему изданию, что в ПДД существует запрет на установку предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. «Но это касается лобового стекла и конструкции автомобиля в целом, — объяснил эксперт. — Ездить в солнечных очках правила не запрещают. Как инспекторы будут трактовать новый гаджет, мы пока не знаем. Но создание дополнительной реальности при движении, конечно, ни к чему».

В руководстве пользователя гарнитуры Apple есть предостережение, что устройство распознает не все объекты и препятствия, а его интерактивные возможности могут закрывать обзор. «Никогда не используйте устройство во время управления движущимся транспортным средством, велосипедом, тяжелой техникой или в любых других ситуациях, требующих внимания к технике безопасности», — говорится на сайте компании. Но это, как говорится, всего лишь рекомендация.

Разработчики называют очки смешанной реальности Apple Vision Pro пространственным компьютером. Шлем вместил в себя все современные технологии: он и мощный ПК, и кинотеатр, и телефон, и игровая приставка. Управляется устройство движением глаз и рук. Для этого в нем предусмотрено двенадцать различных камер, расположенных изнутри и снаружи. Гаджет может как полностью скрывать реальность, так и смешивать ее, интегрируя в видимое пространство виртуальные изображения.

В США они стоят от 3,5 тысячи долларов. Apple официально прекратила поставки своих устройств в Россию, но гаджеты на наш рынок все же попадают. Вот и новинка уже появилась в продаже по цене около 900 тысяч рублей.

Теги: #автомобиль #управление
Источник: Псковская Лента Новостей
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