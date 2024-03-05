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В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи»

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области приняли участие в ежегодной акции МВД России «Цветы для автоледи», в рамках которой полицейские поздравили женщин за рулем с предстоящим 8 Марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В этом году к полицейским присоединились и представители общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» по Псковской области.

Экипаж дорожных полицейских и общественники на Октябрьской площади в Пскове поздравили женщин-водителей с наступающим праздником, подарив весенние цветы, открытки и памятки, а также свое внимание.

Полицейские пожелали женщинам удачи, отличного весеннего настроения, легких и безопасных дорог.

Псковички сказали, что этот приятный сюрприз подарил им хорошее настроение на весь день. Также сотрудники напомнили о внимательности и бдительности на дорогах.