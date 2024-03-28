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Зарубежные права на управление автомобилем в РФ будут действовать год

С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства, соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации.

«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», - говорится в документе.

Согласно внесенным в постановление изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов, пишет РИА Новости.

По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года (с 1 апреля - ред.) или с «даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства».

Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России изменятся правила получения водительских прав.