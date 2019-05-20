Экономика

С января по апрель в бюджет Великих Лук поступило 587 миллионов рублей

С января по апрель в бюджет Великих Лук поступили доходы в объеме 587,2 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города. Именно такую цифру назвала на общегородском совещании, проведенном и.о. главы администрации Великих Лук Юлией Ярышкиной, и. о. заместителя главы администрации города, начальник финансового управления Наталья Дмитриева.

«За прошедшие четыре месяца в бюджет поступили доходы в объеме 587,2 миллиона рублей. Доходы бюджета города за апрель месяц сложились в объеме 155,1 миллиона рублей, что на 11,6 миллиона рублей больше показателей апреля 2018 года. При этом поступления собственных доходных источников составили 82,1 миллиона рублей и увеличились к уровню прошлого года на 12 миллионов рублей или 17,1%», - сообщила Наталья Дмитриева.

Также и. о. заместителя главы администрации города отметила, что расходы составили 616,8 миллиона рублей или 23 % от годового плана. На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 476,8 миллиона рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство - 39,7 миллиона, на общегосударственные вопросы - 51,8 миллиона, а на национальную безопасность и экономику - 48,2 миллиона.