Экономика

«Газпром межрегионгаз» продолжит работу по совершенствованию и сокращению сроков технологического присоединения

«Газпром межрегионгаз» продолжит работу по совершенствованию и сокращению сроков технологического присоединения, то есть подключения новых потребителей, включая внесение изменений в законодательство. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, сделал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он напомнил, что такая работа уже активно проводилась в 2018 году. В частности, были внесены изменения в федеральное законодательство, которые упростили порядок государственной регистрации сетей газораспределения (на сегодняшний день в ведении ООО «Газпром межрегионгаз» находятся 774 тысячи километров сетей газораспределения).

«Эта работа будет продолжена, потому что упрощенный порядок оформления проектной документации и документации по вводу этих объектов в эксплуатацию – это то, что уменьшит стоимость и сроки присоединения людей, которые нуждаются в газе», - заверил Сергей Густов.

По его словам, количество выданных технических условий на подключение к газораспределительным сетям в 2018 году увеличилось на 36%. Подключено 210 тысяч новых абонентов, а также 102 тысячи объектов капитального строительства (это на 59% больше, чем в 2017 году).