Экономика

Объявлен прием заявок на грантовый конкурс для семейных животноводческих ферм

Начался прием заявок на очередной конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, документы принимаются до 23 июля в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области (Псков, ул. Некрасова, 23 (флигель), с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по рабочим дням, каб. № 19).

На конкурс могут заявляться главы фермерских хозяйств, в которых трудятся члены их семей. На момент подачи заявки ферма должна работать не менее 2 лет на сельской территории Псковской области. КФХ может претендовать на грант впервые либо с момента получения господдержки должно пройти не менее 2 лет. При этом хозяйство должно соответствовать критериям микропредприятия, согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

На средства гранта можно разработать проектную документацию строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм, приобрести, построить или модернизировать ферму, купить производственные объекты по переработке продукции животноводства, укомплектовать ферму оборудованием и техникой или приобрести сельскохозяйственных животных.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы составляет 10 млн рублей для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений и 5 млн рублей на иные направления животноводства. Всего на поддержку семейных ферм в этом году в областном бюджете предусмотрено 25 млн рублей.

С подробной информацией по участию в конкурсе, а также формами документов для подачи на грант, можно ознакомиться на официальном сайте профильного комитета в разделе «Конкурсы для фермеров».

Добавим, что ранее начался прием заявок на участие в конкрусе на получение грантов для начинающих фермеров.

Поддержка КФХ осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» с 2012 года. За семь лет гранты получило 131 фермерское хозяйство: 108 начинающих фермеров и 23 семейные животноводческие фермы. Общий объем финансирования составил более 285 млн рублей.