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Экономика

Юрий Сорокин: Без поддержки легпрома мы будем сытыми, но голыми и босыми

11.09.2019 11:15|ПсковКомментариев: 1

Псковская область уделяет достаточно много внимания господдержке сельского хозяйства, но при этом легкая промышленность такой поддержки практически не получает. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт указал депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политики.

«Долго мы еще будем развивать сельское хозяйство, или здесь нет предела совершенству? Когда мы уже займемся легкой промышленностью, которой очень необходима помощь? Легкая промышленность на данном этапе у нас сама по себе живет. Мы поддержали производителей продуктов питания, промышленников, научились обеспечивать себя едой, делать пароходы и самолеты. Но мы должны еще научиться обувать и одевать себя сами, иначе будем сытыми, но голыми и босыми. Мы не можем в этом направлении постоянно поддерживать Китай. А сейчас мы даже зубные щетки покупаем китайские», - высказался он в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов в ответ на это замечание заметил, что сельхозпроизводители региона готовы произвести столько сырья для легпрома, сколько потребуется. «Вопрос, кто это сырье все-таки будет брать», - добавил он.

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева ответила, что меры поддержки легпрома идут по линии Минпромторга. «Пока они, в отличие от Минсельхоза, не осуществляют такой поддержки, а своими силами мы такую поддержку оказать не можем», - констатировала она.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов предложил выйти в правительство РФ с предложениями, которые следует разработать, например, на Совете по инвестициям совместно с промышленниками. Он также напомнил, что гендиректор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова неоднократно поднимала этот вопрос и вносила свои предложения.

«Мы транслировали предложения от «Славянки» в Минпром в части поддержки легпрома, причем не только в Псковской области, но и по России в целом», - отметила Нинель Салагаева. Она заверила, что вопрос снова будет обсуждаться на ближайшей встрече псковского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с губернатором региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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