Экономика

Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы «Открытие»

Банк «Открытие» создаст целевые Центры обработки данных (ЦОД) для компаний Группы «Открытие». Это поможет компаниям Группы обеспечить рост бизнеса и существенно уменьшить эксплуатационные расходы.

Проект разбит на два основных блока. Первый предусматривает создание основного дата центра на собственных площадях. Второй - создание резервного ЦОДа в Москве на базе одного из коммерческих ЦОДов, сертифицированного по категории Tier-3*.

По завершении проекта все основные вычислительные мощности банка «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» и Росгосстрах Банка будут размещены на базе созданных площадок. Основная задача – обеспечить переход компаний Группы «Открытие» от разрозненной к единой структуре высокодоступных и централизованных ЦОД. На момент старта проекта оборудование компаний Группы размещалось на 35 различных серверных площадках.

В рамках централизации также будут обеспечены повышение доступности ЦОД, информационных систем и сервисов, возможность масштабирования ИТ-ландшафта для роста бизнеса компаний Группы и оптимизация эксплуатационных затрат.

Уникальность проекта состоит в необходимости обеспечить бесшовную и незаметную для клиентов консолидацию и миграцию ИТ-ландшафтов крупного работающего банка и дочерних компаний в целевые ЦОД.

Собственный основной высоконадежный Центр обработки данных банка «Открытие» планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. На текущий момент уже выбрано место размещения собственного ЦОД, идет этап проектирования.

Резервный коммерческий ЦОД был выбран в начале 2019г. на открытых торгах на электронной торговой площадке, во 2 квартале была завершена пуско-наладка и ввод его в эксплуатацию. Сейчас осуществляется миграция ИТ-систем и оборудования БФКО на площади резервного ЦОД.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: «Проект включает не только создание и запуск ЦОД, но и процедуру миграции ИТ-оборудования и систем на новые площадки. При этом процесс выбора самого коммерческого ЦОД – это только базис для построения высоконадежной инфраструктуры банка. При выборе оператора ЦОД в банке «Открытие» была сформирована экспертная группа для определения потребности в площадях и мощностях банка и компаний Группы на горизонте 3-5 лет, оценки рынка ЦОД, опыта других крупных компаний, формулирования требований к поставщикам услуги. Сама процедура выбора проводилась через закупку на электронной торговой площадке, где и было выбрано наилучшее для банка предложение. Безусловно, запуск любого ЦОД невозможен без привлечения профессиональных компаний-партнеров, в первую очередь самого оператора ЦОД, который должен подготовить машинные залы к эксплуатации: сделать инженерные системы энергоснабжения, теплоотвода, пожаротушения. Кроме того, в коммерческом ЦОД оператором реализована оптическая структурированная кабельная система(СКС) на базе решений Corning, созданная исходя из текущих и плановых потребностей банка и дочерних компаний».

* Все сертифицированные центры обработки данных делятся на четыре категории, четвертая категория является наивысшей. Соответствие той или иной категории указывает на уровень резервирования инфраструктуры, физической безопасности и надежности как инфраструктурной части и строения ЦОД в целом, так и процессов обслуживания и управления ЦОД. Официальное соответствие категории подтверждает Uptime Institute или TIA (Telecommunications Industry Association).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.