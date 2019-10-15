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Экономика

Инфляция в СЗФО остается ниже общероссийской

17.10.2019 13:46|ПсковКомментариев: 0

Замедление годовой инфляции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в сентябре продолжилось. Инфляция в годовом выражении снизилась до 3,9% в сентябре с 4,2% в августе, что по-прежнему ниже общероссийского показателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, доля товаров и услуг потребительской корзины, которые подешевели или не изменились в цене в годовом выражении, выросла до 11% в сентябре с 9% в августе. Около половины товаров и услуг подорожали менее чем на 4%. Наряду с умеренной динамикой спроса, рост потребительских цен в СЗФО в сентябре сдерживало насыщение продовольственного рынка мясными продуктами.

«Годовая инфляция в сентябре замедлилась во всех регионах Северо-Запада, кроме Архангельской области, где она не изменилась. Снижение инфляции в разных категориях товаров и услуг в округе имело устойчивый характер. Мы видим, что розничные цены подстраиваются к потребительскому спросу. В то же время на цены влияет увеличение предложения мясных продуктов местных производителей», - комментирует ситуацию начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова.

Годовая продовольственная инфляция в округе уменьшилась до 4,5% в сентябре с 4,8% в августе. Продовольственная инфляция замедлилась почти во всех регионах округа, заметнее всего – в Калининградской области (до 4,5 с 5,8%). В Санкт-Петербурге она не изменилась. Существенное влияние на этот показатель в СЗФО оказало насыщение регионального рынка свининой. Ее производство, а также выпуск мясных полуфабрикатов, колбасных изделий выросло, в частности, в Псковской области, которая лидирует в этой отрасли в СЗФО. Восстановилось поголовье свиней в Калининградской области после вспышки африканской чумы в 2018 году. В результате этого годовые темпы прироста цен на мясные продукты снизились. Годовой прирост цен на яйца был меньше, чем в августе, что объясняется эффектом базы сентября прошлого года.  

Хороший урожай в регионах округа обеспечил замедление роста цен на овощи «борщевого набора». В «овощной корзине» СЗФО в сентябре по сравнению с августом уменьшился годовой прирост цен на капусту, лук и помидоры, продолжил дешеветь картофель. Хотя в сентябре несколько затормозилось снижение цен на морковь и свеклу, они, как и в августе, стоили дешевле, чем годом ранее. Цены на огурцы восстанавливаются после их значительного снижения в прошлом году, обусловленного высоким урожаем.

Годовая непродовольственная инфляция в СЗФО в сентябре составила 3,1% после 3,3% в августе. Основным фактором, ограничившим рост цен на непродовольственные товары, стала сдержанная динамика потребительского спроса. Цены большинства товарных групп в этой категории росли медленнее, чем в августе, или снижались. Цены на топливо в СЗФО в сентябре замедлили рост в годовом выражении  до 2,8% после 2,9% в августе.

Годовая инфляция в сфере услуг в округе уменьшилась до 3,9% в сентябре после 4,2% в августе. Годовые темпы прироста цен на большинство услуг снизились. В частности, плата за обучение в вузах, которая устанавливается в сентябре, в этом году повысилась на 7,4% против 18,2% в прошлом году. В трех регионах округа (республиках Карелия, Коми, Калининградской области) снизились годовые темпы удорожания авиабилетов,  в том числе за счет применения рядом авиакомпаний гибких тарифов для стимулирования недостаточного спроса, а также активизации  компаний-лоукостеров.

Минимальная годовая инфляция в СЗФО в сентябре сохранилась в Вологодской области (3,3%). При этом в сентябре по сравнению с августом инфляция в регионе замедлилась меньше, чем в целом по СЗФО. Факторы снижения инфляции в области те же, что и в округе: рынок насыщается мясными продуктами, цены на яйца замедлили рост относительно высокой базы прошлого года, а индексация платы за обучение в вузах меньше, чем в прошлом году.

Самая высокая инфляция в округе в сентябре наблюдалась в Республике Коми (5,0%). Она замедлилась в годовом выражении сильнее, чем в целом по СЗФО. За счет применения перевозчиками гибких схем ценообразования снизились темпы прироста стоимости авиабилетов и подешевели железнодорожные билеты. Хороший урожай картофеля и капусты способствовал росту предложения на рынке и их удешевлению. Темпы роста цен на мясные продукты замедлились благодаря увеличению предложения за счет роста производства в СЗФО.

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге снизилась до 3,7% в сентябре с 3,9% в августе. Продовольственная инфляция осталась на уровне 4,8%. Уменьшение темпов прироста цен на непродовольственные товары, а также на услуги в основном связано со сдержанной динамикой потребительского спроса. Снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили и услуги их добровольного страхования (Каско), на проезд в междугородних автобусах. В этом году в два раза меньше, чем в прошлом, повысилась плата за обучение в вузах.

Годовая инфляция в целом по России в сентябре составила 4,0% после 4,3% в августе. С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 году может быть пересмотрен в сторону понижения на следующем заседании Совета директоров Банка России 25 октября 2019 года.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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