Экономика

Псковская налоговая служба: С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации отдельных видов маркированных товаров

С 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, не вправе применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском УФНС, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 25.09.2019 № 325 – ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и касаются определения «розничная торговля» в целях применения глав Налогового кодекса 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и 26.5 «Патентная система налогообложения».

Кроме того, с 1 января 2020 года для налогоплательщиков, применяющих ЕНВД и ПСН, осуществляющих розничную торговлю, действует новое правило. Если будет совершена хотя бы одна реализация из вышеназванного перечня, налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕНВД или ПСН и автоматически переходит на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором была осуществлена такая операция по продаже маркированных товаров.

Напомним, вышеуказанные налогоплательщики ЕНВД и ПСН должны до 31 декабря 2019 года уведомить о переходе на УСН (упрощенная система налогообложения), если не успели – применяют общий режим налогообложения.