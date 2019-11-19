Экономика

ОЭЗ «Моглино» заняла лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» заняла 4 место в 3-м Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России 2019 года. В этом году «Моглино» поднялось в рейтинге сразу на несколько пунктов, войдя в первую группу. Таким образом, особая экономическая зона в очередной раз подтвердила статус инвестиционно-привлекательной площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Моглино» сохранила сильные позиции по обеспеченности земельными ресурсами, инфраструктурой, а также информационной открытости. В ОЭЗ установлена самая привлекательная для инвесторов стоимость аренды и покупки земельного участка в особой экономической зоне по сравнению с региональным значением. Главным логистическим преимуществом «Моглино» является географическое положение, которое характеризуется высокой транспортной доступностью.

Высокой инвестиционной привлекательности способствует возможность оказания УК ОЭЗ широкого спектра услуг. В их числе, например, услуги по сопровождению процессов проектирования, технологического присоединения, перечень эксплуатационных услуг, а также, выполнение функций технического надзора.

С целью обеспечения максимально комфортных условий вхождения иностранного инвестора на российский рынок, в «Моглино» сформирован пул партнеров (налоговый, юридический, инжиниринговый консалтинг, проектирование, строительство и т. п.), работающих в России и за рубежом и имеющих большой опыт работы с иностранным бизнесом.

Впервые за 3 года в Национальном рейтинге при оценке особых экономических зон учитывались особенности их типа: оценка ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовых ОЭЗ сосредоточена на стоимости аренды земельного участка, объеме инвестиций резидентов на 1 га занятой арендопригодной площади земельных участков, инвестиционной привлекательности инфраструктуры, а также уровне выживаемости резидентов.

Напомним, что рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России является частью «Бизнес-навигатора по ОЭЗ России», разрабатываемого третий год подряд Ассоциацией при поддержке Минэкономразвития России. Он подготовлен министерством экономического развития РФ совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.