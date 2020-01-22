Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с основателем компании «АЛОК» Виталием Зубковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В начале осени прошлого года в Псковскую область пришел новый агроинвестор. Амбициозный и с далеко идущими планами - дистрибьютор Раменского комбикормового завода - ООО «АЛОК» из Ленобласти. Новый инвестор не только решил возобновить работу фермы, но и развивать в Псковской области новые аграрные направления, в том числе, развивать направление фермерской кооперации.

О каких проектах идет речь и почему инвестор выбрал для их реализации именно наш регион? Как он оценивает псковский аграрный потенциал? В чем смысл фермерской кооперации? И сможет ли стать сельское хозяйство драйвером развития нашей экономики?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников поговорит со своим гостем и соведущим - основателем компании «АЛОК» Виталием Зубковым.

Вопросы гостю можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.