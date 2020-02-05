Экономика

В Конституции предлагается расширить функции Центробанка

Рабочая группа по изменению Конституции поддержала расширение функций Центрального Банка России. Согласно поправкам, ЦБ должен обеспечивать условия для экономического роста, пишут «Известия» со ссылкой на члена группы Валерия Гартунга.

Предложение в ближайшее время рассмотрит комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По его мнению, регулятор должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.

В настоящее время ЦБ, как следует из Основного закона страны, отвечает только за защиту и обеспечение устойчивости рубля и действует независимо от других органов государственной власти. «Справедливая Россия» предложила расширить его функции, и рабочая группа по изменению основного закона страны это частично поддержала.

Идею расширить ответственность Банка России поддержали и в Совете Федерации.