Экономика

ФАС считает необходимым вернуть тариф на доставку газа в баллонах

ФАС России обратится с предложением в правительство о временном введении государственного регулирования цены доставки сжиженного газа в баллонах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского УФАС, с начала года в управление поступило большое количество жалоб на повышение стоимости сжиженного баллонного газа для населения.

Так, люди жаловались, что цена 50-литрового газового баллона поднялась с 500 до 800 рублей. При этом стоимость доставки одного баллона увеличилась со 112 до 266 рублей.

Решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность тарифов на сжиженный газ в баллонах было принято после оперативного совещания в феврале этого года с газовыми организациями, представителями муниципалитетов и администрации региона по вопросу повышения цен. Тогда газовщики пояснили, что зарабатывают они только на доставке баллонов, тарифы, установленные администрацией области, не покрывают убытков, а предоставляемые субсидии их не покрывают.

Сегодня на газовом рынке в регионе действуют две компании - ООО «Псковтрансгаз» и ООО «Союз», для которых установлены тарифы на сжиженный бытовой газ в баллонах на 2020 год.

Однако, если до 2020 года устанавливались два тарифа: на сжиженный газ – отдельно и на стоимость доставки – отдельно, то начиная с 1 января этого года в связи с изменениями законодательства регулированию подлежит только стоимость газа, а регулирование цен на доставку газа в баллонах отменено.

В результате анализа тарифов ФАС России пришла к выводу, что комитет по тарифам и энергетике установил цену на газ ниже экономически обоснованной, а для того, чтобы рост тарифа не превышал установленный предельный индекс платы граждан за коммунальную услугу, предусмотрена субсидия от администрации области.

По поводу стоимости доставки ФАС России отмечает, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению сторон. То есть, теперь газовики сами формируют цену на доставку, и именно поэтому цена на газовый баллон выросла более чем на 40%.

При этом антимонопольщики считают, что компании не вправе навязывать услугу по доставке баллонов и включать ее в стоимость газа, которая регулируется государством. Материалы проверки по фактам отказа в продаже газовых баллонов без доставки направлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Чтобы не допустить резкого роста стоимости газа в баллонах, особенно в условиях сложившейся экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, ФАС России проработает вопрос об установке отдельного тарифа на доставку газа в баллонах населению.