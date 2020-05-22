Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Зрелище для плебеев
О коронавирусе и дистанционном мучении
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Недооцененный город
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Экономика 22.05.2020 16:541 Хроники коронакризиса - торговля 03.06.2020 14:050 ФАС считает необходимым вернуть тариф на доставку газа в баллонах 03.06.2020 13:101 Администрация делает все возможное, чтобы бизнесмены оставались в Псковской области - Александр Козловский 03.06.2020 12:470 Узаконить деятельность передвижных торговых объектов предлагают единороссы 03.06.2020 11:000 Псковских фермеров приглашают к участию в грантовом конкурсе «Агростартап» 03.06.2020 08:001 Более половины торговых сетей в России намерены закрывать магазины
 
 
 
Самое популярное 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 14:0219 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ФАС считает необходимым вернуть тариф на доставку газа в баллонах

03.06.2020 14:05|ПсковКомментариев: 0

ФАС России обратится с предложением в правительство о временном введении государственного регулирования цены доставки сжиженного газа в баллонах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского УФАС, с начала года в управление поступило большое количество жалоб на повышение стоимости сжиженного баллонного газа для населения.

Так, люди жаловались, что цена 50-литрового газового баллона поднялась с 500 до 800 рублей. При этом стоимость доставки одного баллона увеличилась со 112 до 266 рублей.

Решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность тарифов на сжиженный газ в баллонах было принято после оперативного совещания в феврале этого года с газовыми организациями, представителями муниципалитетов и администрации региона по вопросу повышения цен. Тогда газовщики пояснили, что зарабатывают они только на доставке баллонов, тарифы, установленные администрацией области, не покрывают убытков, а предоставляемые субсидии их не покрывают.

Сегодня на газовом рынке в регионе действуют две компании - ООО «Псковтрансгаз» и ООО «Союз», для которых установлены тарифы на сжиженный бытовой газ в баллонах на 2020 год.

Однако, если до 2020 года устанавливались два тарифа: на сжиженный газ – отдельно и на стоимость доставки – отдельно, то начиная с 1 января этого года в связи с изменениями законодательства регулированию подлежит только стоимость газа, а регулирование цен на доставку газа в баллонах отменено.

В результате анализа тарифов ФАС России пришла к выводу, что комитет по тарифам и энергетике установил цену на газ ниже экономически обоснованной, а для того, чтобы рост тарифа не превышал установленный предельный индекс платы граждан за коммунальную услугу, предусмотрена субсидия от администрации области.

По поводу стоимости доставки ФАС России отмечает, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению сторон. То есть, теперь газовики сами формируют цену на доставку, и именно поэтому цена на газовый баллон выросла более чем на 40%.

При этом антимонопольщики считают, что компании не вправе навязывать услугу по доставке баллонов и включать ее в стоимость газа, которая регулируется государством. Материалы проверки по фактам отказа в продаже газовых баллонов без доставки направлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Чтобы не допустить резкого роста стоимости газа в баллонах, особенно в условиях сложившейся экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, ФАС России проработает вопрос об установке отдельного тарифа на доставку газа в баллонах населению.

Теги: #газ #Антимонопольная служба #балонный газ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 542 человека
03.06.2020, 14:260 Столетнее дерево просит спилить жительница Гдова 03.06.2020, 14:240 Что будет с традиционными летними фестивалями в Псковской области 03.06.2020, 14:210 Глава города Пскова рассказала о своей «головной боли» 03.06.2020, 14:160 12 отделений почтовой связи в Псковской области доступны по предварительной записи
03.06.2020, 14:080 Елена Полонская отчитается о работе за 2019 год в конце июня 03.06.2020, 14:050 ФАС считает необходимым вернуть тариф на доставку газа в баллонах 03.06.2020, 13:520 В каких случаях нужен кадастровый инженер, рассказала псковский эксперт 03.06.2020, 13:430 Псковских школьников приглашают на онлайн-фотоориентирование
03.06.2020, 13:371 Избирательные участки из больниц в Дно и Великих Луках перенесут в другие помещения 03.06.2020, 13:300 Губернатору направлено обращение по поводу невыплаты аванса работникам «Псковпассажиравтотранса» 03.06.2020, 13:231 У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования 03.06.2020, 13:220 Россельхознадзор напомнил порядок получения лицензии на фитосанитарное обеззараживание
03.06.2020, 13:180 Сергей Гусев: Правила удаленной работы должны быть закреплены законом 03.06.2020, 13:101 Администрация делает все возможное, чтобы бизнесмены оставались в Псковской области - Александр Козловский 03.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Еленой Полонской 03.06.2020, 12:490 Июльская жара придет в ближайшее время в Псковскую область
03.06.2020, 12:470 Узаконить деятельность передвижных торговых объектов предлагают единороссы 03.06.2020, 12:360 Александр Козловский: Определение кандидата на выборы через предварительное голосование — самое оптимальное решение 03.06.2020, 12:300 Бдительная великолучанка не поддалась на уловки мошенников 03.06.2020, 12:220 Александр Козловский: Центр юридической помощи «Земляки» востребован у жителей Псковской области
03.06.2020, 12:183 Детский сад в Гдове закрыли на карантин из-за выявленного случая COVID-19 03.06.2020, 12:160 Грек просит псковичей помочь с поиском захоронения погибшего в годы войны родственника 03.06.2020, 12:159 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса 03.06.2020, 12:100 1 июля все избирательные участки в Псковской области будут обеспечены средствами защиты
03.06.2020, 12:020 Половина российских регионов начала запускать туризм 03.06.2020, 11:590 Любитель спиртного попался на краже в Пскове 03.06.2020, 11:490 Медикам Псковской станции скорой помощи передали защитные костюмы 03.06.2020, 11:3810 Скульптуру «Я люблю Псков» установили сегодня в Пскове
03.06.2020, 11:310 Устроивший «пьяное» ДТП пскович может отправиться за решетку 03.06.2020, 11:291 «Дом Советов»: Глава Пскова расскажет о своей законодательной инициативе и пользе выездов на округа 03.06.2020, 11:230 Подозреваемых в кражах столбов установили псковские полицейские 03.06.2020, 11:170 Башкирский театр представит спектакль «Глумов» по пьесе Островского
03.06.2020, 11:040 Подтвердить учетную запись на портале госуслуг псковичи могут дистанционно 03.06.2020, 11:000 Псковских фермеров приглашают к участию в грантовом конкурсе «Агростартап» 03.06.2020, 10:573 Мишустин поручил проверить «коронавирусные» акты на соблюдение прав граждан 03.06.2020, 10:513 Врач-педиатр рассказала псковичам, как укрепить иммунитет детей летом
03.06.2020, 10:473 10 тысяч противочумных костюмов и около 100 тысяч масок доставлено в Великие Луки 03.06.2020, 10:420 В псковском общежитии девушка украла из чужой сумки 10 тысяч рублей 03.06.2020, 10:335 Виктор Антонов: Очень важно, что коронавирус меняет отношение людей и власти к медикам 03.06.2020, 10:230 «Гайд-парк»: О подготовке единороссов к выборам расскажет Александр Козловский
03.06.2020, 10:190 До 10 лет тюрьмы грозит жителю Новосокольников за удар знакомого ножом 03.06.2020, 10:100 Детские лагеря в Пскове планируют открыть 1 июля 03.06.2020, 10:070 Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке взыскания долгов пенсионеров и бизнеса 03.06.2020, 09:590 Дача загорелась в палкинской деревне из-за неисправности печи
03.06.2020, 09:460 МАЗ и «Шевроле» горели в Великих Луках 03.06.2020, 09:400 Уличное освещение появится в псковской деревне после вмешательства прокуратуры 03.06.2020, 09:330 Правила рыбалки: что можно и чего нельзя псковским рыбакам-любителям 03.06.2020, 09:240 Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками
03.06.2020, 09:142 Поклонники сравнили Оксану Федорову с Мэри Поппинс 03.06.2020, 09:050 Условный срок получил житель Дедовичского района за избиение пожилого отчима 03.06.2020, 09:020 Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» сразится с телезрителями 03.06.2020, 08:580 В Пушкиногорском районе пьяный водитель «Ниссана» съехал в кювет
03.06.2020, 08:493 Преимущества России перед остальными странами назвал глава Минпромторга 03.06.2020, 08:370 Треть российских компаний планируют оптимизировать штат 03.06.2020, 08:180 СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию 03.06.2020, 08:040 Маршрут «Пушкинские Горы - Псков» вошел в десятку лучших для велотуризма в России
03.06.2020, 08:001 Более половины торговых сетей в России намерены закрывать магазины 03.06.2020, 07:441 297 человек заболели коронавирусом в Пскове 03.06.2020, 07:310 Волонтеров просят помочь в поисках пропавшей в Кунье пенсионерки 03.06.2020, 07:182 Потенциально опасный астероид приближается к Земле
03.06.2020, 07:011 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 03.06.2020, 01:1413 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек 02.06.2020, 23:363 Михаил Ведерников: У нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня 02.06.2020, 22:034 Россиянам следует продолжить носить маски в сезон гриппа и ОРВИ - эксперт
02.06.2020, 21:592 Турция и Россия будут вместе создавать вакцину от коронавируса 02.06.2020, 21:460 19 призывников из Дновского района отправятся на службу в период весеннего призыва 02.06.2020, 21:310 Волонтеров будут награждать знаками отличия «За благодеяние» 02.06.2020, 21:230 До 15 лет может провести в тюрьме пскович, задушивший жену за переписку на сайте знакомств
02.06.2020, 21:177 Андрей Турчак: Национальный план станет значимой частью предвыборной программы «Единой России» 02.06.2020, 21:150 Большинство вузов не намерены повышать стоимость обучения в новом учебном году 02.06.2020, 21:104 Псковичам рассказали о выкупленном губернатором участке земли 02.06.2020, 21:020 Эксперты спрогнозировали рост курса доллара к концу года
02.06.2020, 21:010 Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали детские вещи в реготделение Российского детского фонда 02.06.2020, 20:480 В Псковской области высажено более 650 деревьев в рамках акции «Сад памяти» 02.06.2020, 20:320 Женщину обнаружили в колодце в Гдове 02.06.2020, 20:290 В печорской деревне Речки ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта БКАД
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.