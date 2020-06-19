Экономика

Псковская таможня рассказала об обязанностях при ввозе алмазов

Псковская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности о необходимости предварительного уведомления таможенного органа в пункте пропуска через государственную границу РФ о сертификатах Кимберлийского Процесса при ввозе природных алмазов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Участникам внешнеэкономической деятельности и перевозчикам при ввозе природных алмазов в соответствии с требованиями статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза необходимо до прибытия в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации предварительно проинформировать таможенный орган о наличии сертификата Кимберлийского Процесса и о сведениях в нем, - отметила исполняющая обязанности начальника таможни Юлия Тулумбасова. - Данные мероприятия ускорят процесс совершения таможенных операций при перемещении природных алмазов через государственную границу Российской Федерации».

ФТС России в рамках двустороннего соглашения об информационном взаимодействии с таможенными органами Королевства Бельгия реализует перевод сертификатов Кимберлийского Процесса в электронный вид и организует международный и межведомственный обмен информации. Обмен информацией позволит обеспечить проверку в автоматизированном режиме достоверности сведений о сертификатах Кимберлийского Процесса, представленных таможенным органам при прибытии необработанных драгоценных камней на таможенную территорию Евразийского экономического союза.