Экономика

Глава «Россетей» приедет в Псков для обсуждения программы модернизации сетей региона

На этой неделе в Воронеже губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Левинским о визите последнего в регион.

«Договорились, что в сентябре он приедет в Псковскую область для обсуждения программы модернизации сетей региона, - сообщил Михаил Ведерников в своем обращении к жителям Псковской области. - Мы рассчитываем, что этот проект можно будет реализовать в течение двух лет».

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, в Воронеже губернатор присутствовал на открытии новой цифровой подстанции «Спутник», разработанной на великолукском заводе ЗЭТО.