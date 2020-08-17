Экономика

Доллар подорожал на 24 копейки

Курсы доллара и евро растут на «Московской бирже» в среду утром, рубль дешевеет на спаде интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,43-75,62 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 24,25 копейки, до 75,57 рубля за доллар. Евро подорожал на 4,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 15,51 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0574 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1685 рубля выше официального курса, пишет «Интерфакс».