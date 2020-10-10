Экономика

Псковская область заняла 63 место из 85 в рейтинге по уровню закредитованности населения

Псковская область заняла 63 место из 85 в рейтинге по уровню закредитованности населения.

В целом, как сообщает РИА Новости, объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%.

Коронавирус внес изменения практически во все сферы жизни по всему миру, и российский рынок банковского кредитования населения не стал исключением. Во время карантинных мер мобильность граждан была ограничена, а экономические новости не способствовали оптимизму потребителей. В итоге в апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.

Однако после смягчения режима самоизоляции, снижения ставок по кредитам и на фоне поддержки ряда секторов розничного кредитования население с новой силой стало увеличивать свои долги перед банками. В августе был установлен исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физических лиц (+362 миллиарда рублей). Таким образом, рынок потребительского кредитования снова ожил.

Как отмечают эксперты, коронакризис сказался и на зарплатах, в частности, в апреле ее прирост оказался вторым худшим результатом в современной истории России (+2,7%), уступив лишь ноябрю 2015 года (+2,5%). Для сравнения, в среднем прирост зарплаты в последние 10 лет был на уровне 9,3%. Таким образом, на фоне продолжающегося роста задолженности перед банками, замедления роста зарплат и снижения реальных доходов населения наблюдается дальнейший рост долговой нагрузки граждан.

Объем задолженности по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялся 19,1 триллиона рублей и за последние 12 месяцев вырос на 13,4%, или 2,23 триллиона рублей. По оценкам РИА Новости, суммарный долг на одного экономически активного жителя страны за год в среднем увеличился на 31 тысячу рублей, до 227 тысяч.

Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой зарплате, растет достаточно быстро, до 49,1% в текущем рейтинге против 47,1% в прошлом году и 44,9% в 2018-м.