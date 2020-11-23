Экономика

ВТБ открыл третий офис нового формата

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата на регионы, открывая первое отделение в Санкт-Петербурге. Благодаря «умным технологиям» в таких точках повышается эффективность: привычный поток клиентов смогут обслуживать вдвое меньше сотрудников, а время ожидания клиента сокращается на треть. До конца текущего года аналогичные отделения ВТБ откроются в Калининграде, Брянске и Чувашии, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Новый офис в Санкт-Петербурге расположен в центре города и занимает помещение общей площадью 200 кв. м. В нем реализованы все решения нового формата ВТБ, которые на треть позволяют сократить время ожидания клиентов и на 40% − повысить эффективность работы по сравнению со стандартными отделениями.

Зона розничного обслуживания организована без фиксированных рабочих мест. На входе посетитель приглашается в одну из комфортных локаций отделения. Сотрудники банка работают с ноутбуками и выходят к клиентам для консультаций. Для конфиденциальных переговоров оборудованы закрытые помещения.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлены 4 ATM).

В отделении действует технология автоматического контроля параметров (Smart-office), позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Оформление более 50% всех документов в электронном виде позволяет существенно сократить использование бумаги.

«Новый формат офисов позволяет обеспечить наиболее комфортный и продуктивный формат обслуживания. В этом году мы открыли первые отделения в Москве - потоковые операции там снизились на 14% и были переведены в онлайн каналы. Благодаря «умным технологиям» мы задействуем вдвое меньше сотрудников при сохранении стабильно высокого числа обслуживаемых клиентов, что показывает эффективность офисов такого формата. ВТБ стратегически важно развивать клиентоориентированную модель офисов, поэтому мы будем открывать технологические отделения по всей стране: за два года их число вырастет до 300», – заявил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

Офис в Санкт-Петербурге, расположенный на Площади Восстания, 1, является третьим проектом ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений. Ранее в этом году банк открыл две аналогичные точки продаж в Москве.