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Экономика

За год к услугам брокеров обратилось вдвое больше россиян

08.12.2020 07:36|ПсковКомментариев: 0

В России переток частных инвестиций на фондовый рынок продолжает бить рекорды, свидетельствуют данные Центробанка.

По итогам III квартала этого года стоимость активов россиян на брокерском обслуживании превысила 12,7 трлн рублей, что на 26,8% больше, чем год назад. При этом число самих клиентов, львиную долю которых составляют физлица, увеличилось до 7,6 млн с прошлогодних 3,4 млн. Основную их часть привлекли банки, у которых есть брокерская лицензия, пишет газета «Известия».

За год на 85% выросло число клиентов, переходящих на доверительное управление, а стоимость их инвестиционных портфелей увеличилась больше чем на треть до 1,4 трлн рублей. Рекорды бьет и количество открытых ИИС: на начало октября этого года их почти 3 млн, что на 148% превышает показатели осени 2019-го. Объем активов в таких счетах вырос вдвое до 280 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в депозитариях достигла 4,7 трлн рублей и выросла на 45% в годовом выражении, подчеркивают в ЦБ.

В Центробанке заявили, что их основные опасения от активного участия физлиц на фондовом рынке связаны с рисками мисселинга (некорректной продажи) и непониманием начинающими инвесторами особенностей финансовых инструментов. Поэтому изменения в закон о рынке ценных бумаг, предусматривающие тестирование неквалифицированных инвесторов в случае предложения сложных продуктов, подготовлены уже с учетом снижения указанных рисков, рассказали там.

По данным Мосбиржи, количество частных инвесторов по итогам ноября достигло 8,1 млн против прошлогодних 3,5 млн.

Теги: #Центробанк #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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