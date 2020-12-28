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Экономика

«Невский»: чем удивляет псковичей торговый комплекс через год после открытия

29.12.2020 11:16|ПсковКомментариев: 1

Год назад рядом с автопарком на улице Леона Поземского открылся новый торговый комплекс «Невский». Внимательно подобранные арендаторы предлагают товары для тех, кто выбирает товар тщательно и знает, как получить качество от каждого потраченного рубля.

На большую парковку ведут въезды с улицы Леона Поземского и с Ваулиногорского шоссе, выезд - на шоссе. На аккуратной территории стоят скамейки и урны. Создана безбарьерная среда — вход с уровня земли сразу на первый этаж, а на второй можно подняться не только по лестницам, но и в эффектном стеклянном лифте.

Сразу после открытия псковичи делились в интернете впечатлениями от посещения «Невского»: «Пока пусто, только "Маяк" работает». За прошедшие месяцы все кардинально изменилось. Комментарии посыпались совсем другие: «Много хорошей и вкусной продукции известных магазинных марок по низким ценам, не просрочка, только хорошие продукты и вообще все, что нужно для дома, дачи, отдыха на природе. Удобная парковка, внутри чисто, просторно, без посторонних запахов, большой ассортимент. Советую».

Пройдем по двум этажам комплекса и посмотрим, какие отделы сейчас здесь работают.

Гипермаркет низких цен «Маяк»

Магазин для тех, кто внимательно относится к семейному бюджету и ищет интересную цену на знакомые бренды. 2000 квадратных метров поделены на три главных зоны: непродовольственных товаров (детские игрушки, бытовой пластик, автотовары, огромный выбор посуды, много бытовой химии и товаров для красоты), холодильник (мясные деликатесы местного производства, сыры, замороженная рыба, пресервы, овощные смеси, молочка, паштеты, рубленое мясо), продукты длительного хранения (сладости, макароны и крупы, специи, консервация). Коробки выставлены ровными рядами, по широким проходам удобно перемещаться с тележкой.

 

Постоянные покупатели уверяют: магазин сегодня существенно отличается от самого себя годовалой давности. В первую очередь, потому что ассортимент подобран в соответствии с предпочтениями псковичей. В частности, именно покупательский интерес подсказал расширить ассортимент посуды. Теперь несколько стеллажей сияют нарядными бокалами и тарелками — и на новогодний стол, и в подарок.

Внимательно здесь следят и за тем, чтобы не было скоплений на кассах. Как только в очереди собирается больше пяти человек — администратор открывает следующую кассу. А перед праздниками увеличилось время работы магазина: с 28 по 30 декабря он работает с 9:00 до 23:00, 31 декабря — с 9:00 до 20:00.

Семена

На входе в «Маяк» расположился отдел с семенами, рассадой и удобрениями. Посадочные материалы отечественные и импортные. Продавцы работают профессиональные, они помогут с грамотным выбором.

«Витамин»

 

Напротив, также у входа в в «Маяк» - отдел с овощами, фруктами и орехами. Поставки от местных фермеров и с псковских оптовых баз. Всегда все свежее из-за небольших объемов закупа, хурма и помидоры просто не успевают залежаться. Предновогодняя фишка - подарочные наборы с орешками и сухофруктами.

Елки

 

Новогодние елки можно купить сразу в трех точках. На парковке работает елочный базар с живыми деревцами. На первом этаже у выхода из «Маяка» стоят искусственные елки, эта локация — еще и праздничная фотозона. Также елки продаются на втором этаже в гипермаркете «Лидер». Туда мы еще поднимемся, а пока пройдем дальше по первому этажу, посмотрим на другие отделы.

«Карандашофф»

Канцелярские мелочи: тетрадки, скотч, альбомы, краски — идеально, чтобы быстро купить ребенку товары для домашнего творчества или в школу, а себе в офис. Отдел небольшой, что позволяет сразу увидеть нужные товары, спокойно купить и идти дальше. Есть небольшая хитрость: множество позиций доставляется под заказ, это удобно для закупок на большие детские группы или централизованно в офис.

«Винный двор»

Поставки напрямую с отечественных заводов. В том числе, в стекле подарочного исполнения.

Цветочный магазин «Эдельвейс»

 

Растения горшечные и срезанные. Большой выбор букетов. Композицию сделают на любую сумму, в том числе, в коробках, плетеных корзинах и деревянных ящиках — стильно, модно, «инстаграмно». Доставка без посещения магазина, бесплатная при заказе от 500 рублей и с дистанционной оплатой. Контакты для заказа есть в группе магазина «ВКонтакте». Новогодняя флористика — композиции с нобилисом, живым растением, которое стоит до полугода. Упаковка подарков, шары с гелием.

«Tabacco shop»

 

Широкий чайный ассортимент: чайники, проливочники и другие важные предметы для чайной церемонии, несколько сортов улуна, зеленого чая, линия пуэра (классический, ароматизированный, дикий). Поставки из Китая. Ценовая политика — от 80 рублей за упаковку первоклассного чая. Чаепитие в российской культуре — больше, чем просто употребление напитка, так что за подарками сюда заглянуть точно стоит.

Кофейный аппарат

Для тех, кто хочет насладиться ароматным напитком по пути домой после шоппинга.

Магазин зоотоваров «Когтеточка»

 

Корма, игрушки, наполнитель, одежда, клетки, лакомства для домашних любителей всех мастей и пород. Здесь знают, что питомец — любимый член семьи, а потому не наживаются на нежных чувствах к братьям меньшим. Система ценообразования выстроена таким образом, что любая скидка от поставщиков сразу становится доступна конечному покупателю, поэтому цифры на ценниках тут зачастую ниже, чем в других зоомагазинах. А к праздникам завезли новогодние костюмы для четвероногих и домики с новогодним декором.

Пекарня «Пирогов»

Кто в Пскове не заказывал хоть раз пироги на мягком тающем тесте с обильной начинкой от фирменной пекарни «Пирогов»? Такого человека встретишь редко. Не только пирогами теперь славно производство. Не так давно было выкуплено кондитерское производство у закрывшегося кафе Baker Street, так что теперь с витрин манят эклеры, торты и пирожные. В пекарне уверяют, что используют натуральные ингредиенты без химических смесей.

 

Первый час после открытия все покупатели получают скидку 15% на выпечку, кондитерские изделия и горячие напитки, за два часа до закрытия - 30% на выпечку и кондитерские изделия. Скидка в день рождения- 15%. К новому году бесплатно добавляют праздничный декор на торты.

Аптека «Фармия»

Широкий ассортимент лекарственных препаратов, биологически активных добавок, товаров для детей, косметики и уходовых средств. Ассортимент и цены аптеки приятно удивляют. Здесь можно получать товары, заказанные на интернет-ресурсах, а также совершать индивидуальные заказы.

Каждый день аптека «Фармия» проводит различные акции с очень выгодными условиями. «Фармия» дарит своим покупателям накопительные карты, бонусами с которых можно оплатить свои следующие покупки в любой аптеке «Фармия» в Пскове и области. Аптека открыта ежедневно с 9:00 до 20:00 без обеда и выходных.

Салон связи МТС

 

Новый салон МТС открылся в торговом комплексе «Невский» за пару недель до нового года. Стало проще получить обслуживание, подключить новый тариф и выбрать крутой смартфон.

«Все по 150»

 

Масштабный выбор чехлов для мобильных телефонов, зарядок, защитных стекол, обложек на документы, косметики, товаров для маникюра, аксессуаров для волос, носков с веселыми рисунками, гирлянд. Отдельная позиция — кольцевые лампы, как у профессиональных видеоблогеров. Чем не повод заняться в новом году новым делом, стать популярным и успешным.

Гипермаркет одежды и обуви «Лидер»

На втором этаже огромную площадь занимают длинные ряды с мужской, женской и детской обувью, одеждой (в том числе - верхней), бельем, домашними нарядами, чемоданами, сумками и рюкзаками, спецовками для рабочих, дачников и рыбаков, самой ходовой бытовой техникой. Специальная секция посвящена домашнему уюту, ее король — ковер. Точнее, ковры, ковры и еще раз ковры. От выбора разбегаются глаза. После покупки сотрудники магазина помогают донести тяжелые ковры до машины. Здесь же одеяла, постельное белье, занавески. Много детской одежды и обуви от 0 лет.

 

Рядом с «Лидером» есть несколько свободных павильонов. Руководство комплекса готово обсудить с потенциальными арендаторами максимально выгодные условия.

Хозяйственно-бытовая галерея

Шаг в сторону из основной галереи на первом этаже, и мы в блоке павильонов с крайне полезным товаром. Рядом с «Невским» активно застраивается жилой микрорайон. Где новостройка — там и ремонт. За каждым саморезом и пачкой обойного клея на стройбазу на наездишься. А здесь как раз несколько небольших магазинчиков с товарами первой необходимости для стройки, ремонта и создания уюта.

«Яркий свет»

 

Сотрудница магазина не о люстрах рассказывает, а песню поет: «Посмотрите: классика, минимализм. А вот эта подойдет на натяжные потолки, совсем другие спаечки. А тут сколько мелких деталей». Здесь уверены, что люстра — это завершающий штрих ремонта. Она должна быть красивой, но незаметной на потолке. И помогут выбрать вариант, подходящий под конкретный интерьер.

Хозяйственные мелочи

 

Садовый инструмент, кисточки и валики для покраски, тачки и тележки, крепеж, почтовые ящики, мелкий строительный инструмент - большой выбор мелочей для ремонта.

Электротовары

 

Обогреватели, конвекторы, автоматы, провода, светодиоды. Товары для дома. Инфракрасные и кварцевые обогреватели. Удлинители, сетевые фильтры, тройники — новый год на пороге, пора зажигать гирлянды. Фонари и прожектора — крайне ходовой товар в это темное время года.

«Профснаб»

 

Рабочая спецодежда, спецобувь, средства защиты, бытовая и профессиональная химия. Одеть и обуть сотрудников можно полностью. В магазине представлены позиции для медиков, работников торговли, строителей, электриков, грузчиков, сантехников — перечислять можно бесконечно. Отдельно стоит остановиться на том, что одежду отшивают на российском производстве в Смоленске. И под заказ готовы произвести форму любых расцветок и комплектации. Приятный бонус — скидки от объема.

Магазин отопительных систем

 

Официальный представитель российских заводов. Керамические панели с отделкой под камень или с нанесением абсолютно любого рисунка, картины или фотографии. Такую панель можно сделать незаметной частью стены или, напротив, придать интерьеру теплую изюминку. Еще одна позиция — цельнолитые металлические обогревательные панели. Такие из-за своих вандалоустойчивых качеств хорошо подойдут для общественных мест с высокой проходимостью или производственных помещений. Популярная позиция — современные кварцевые обогреватели. Заводская гарантия - пять лет. Большое количество керамических обогревателей в наличии.

Торговый комплекс «Невский» поздравляет псковичей с наступающим Новым годом, ждет всех за покупками и желает каждой семье достатка, тепла и гармонии!

Псков, ул. Леона Поземского, 123д.

Теги: #Новый год #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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