Экономика

Инициатива Аркадия Мурылева о реструктуризации льготных кредитов нашла поддержку

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области поддержал инициативу бизнес-омбудсмена региона Аркадия Мурылева о реструктуризации непосильных льготных кредитов для предпринимателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного, в начале текущего года нескольким из них удалось продлить срок кредитных договоров, оформленных с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства в Псковской области», что позволит им вовремя исполнить свои обязательства, которые были на грани срыва.

В декабре прошлого года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев обратился в адрес председателя профильного комитета с предложением об оказании содействия региональным предпринимателям в части продления отсрочки платежа по льготным кредитам фонда гарантий.

Напомним, что в 2020 году в качестве одной из мер поддержки было предусмотрено льготное кредитование, за которым можно было обратиться в региональный фонд гарантий, однако для некоторых сфер, в том числе индустрии развлечений и общепита, ситуация не улучшилась до конца года, как ранее прогнозировалось. Отсутствие корпоративов, на которые многие предприниматели рассчитывали, привели их к почти безвыходному положению, и даже кредитные обязательства с минимальным процентом оказались непосильной ношей. Это и побудило предпринимателей обратиться за поддержкой к уполномоченному.

Профильный комитет одобрил инициативу уполномоченного по продлению срока действия кредитных договоров и их реструктуризации и сообщил, что в индивидуальном порядке АНО «ФГРП по Псковской области» рассмотрит соответствующие заявления заемщиков.

Возможности реализации такой меры способствовали весьма своевременные разъяснения Минэкономразвития от 23.11.2020 (письмо № Д13и-38866), а также рекомендации Центробанка от 24.12.2020, направленные в адрес кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в т. ч. сельскохозяйственных), бюро кредитных историй и предоставившие возможность увеличения сроков кредитных договоров и их реструктуризации для обратившихся с января по март 2021 года, отметил Аркадий Мурылев.