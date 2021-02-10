Экономика

Более 150 организаций Псковской области сработали в 2020 году с прибылью

Более 150 организаций Псковской области сработали в 2020 году с прибылью. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за январь-ноябрь 2020 года в действующих ценах составил 9,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 25%.

Прибыль получили 154 организации в размере 12,7 млрд рублей, убыток имели 123 организации на сумму 2,8 млрд рублей.

Доля убыточных организаций составила 44,4%, и увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 9 процентных пунктов. Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в следующих видах экономической деятельности:

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (77,8%),

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (75,8%),

«Транспортировка и хранение» (70,0%).

Оборот розничной торговли в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 0,6%. В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной торговли в 2020 году увеличился, и составил 200 тысяч рублей (в 2019 году – 192,6 тысячи рублей).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48,5%, непродовольственных – 51,5% (в целом по России также отмечалось преобладание непродовольственных товаров – на их долю приходилось 51,1%).

Сохраняется тенденция уменьшения доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках (с 5,6% от общего оборота розничной торговли в 2019 году до 2,8% в 2020 году). В целом по России доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в 2020 году составила 4,7%.

Объем платных услуг населению в 2020 году составил 26 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 11% (в целом по России – на 17,3%).

В структуре объема платных услуг населению в прошлом году преобладали коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги. На их долю в общем объеме платных услуг населению суммарно приходилось 58% (в 2019 году – 54%).

В расчете на душу населения Псковской области объем платных услуг в 2020 году уменьшился, и составил 41,9 тысячи рублей (в 2019 году – 45,1 тысячи рублей).