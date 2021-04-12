Экономика

Псковская область заняла 11 место в России по вовлеченности населения в малый бизнес

Псковская область заняла 11 место в России в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. Рейтинг подготовило РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности рабочей силы в регионе в январе-сентябре 2020 года составила 17%. Численность работников предприятий малого и среднего бизнеса в январе-сентябре 2020 года - 52,6 тысячи человек.

Численность работников предприятий малого и среднего бизнеса в Псковской области за год снизилась на 8,7%.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа находятся на следующих позициях. Так, на 1-м месте в общероссийском рейтинге находится Санкт-Петербург, на 3-м месте – Калининградская область, на 13-м месте – Вологодская область, на 29-м месте – Карелия, на 43-м месте - Ленинградская область, на 50-м месте – Архангельская область, на 51-м месте – Коми, на 58-м месте – Новгородская область, на 60-м месте – Ненецкий автономный округ, на 69-м месте – Мурманская область.

Замыкают общероссийский рейтинг Чечня, Тыва и Ингушетия - здесь в небольших частных компаниях занято менее 4% трудоспособного населения.