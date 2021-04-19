Экономика

Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру вкладов населения

Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Соответствующие исследование провело РИА Новости.

Так, объем депозитов на душу населения в регионе на 1 марта 2021 года составил 113,5 тысяч рублей. Отношение среднедушевых депозитов к номинальным среднемесячным доходам за 2020 год — 4,3. Прирост вкладов за 12 месяцев — 5,2%, доля валютных депозитов — 7,7%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге: 2 место — Санкт-Петербург, 9 место — Мурманская область, 10 место — Ненецкий автономный округ, 12 место — Калининградская область, 19 место — Коми, 22 место — Архангельская область, 28 место — Карелия, 29 место — Вологодская область, 48 место — Новгородская область, 66 место — Ленинградская область.

Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. Как поясняют составители рейтинга, это нельзя объяснить только достаточно высокими зарплатами, ведь в ряде нефтегазовых регионов они даже выше, чем в Москве.

Меньше всего депозитов на душу населения на последнюю отчетную дату было в Чеченской Республике (11,8 тысячи рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Ингушетии (12,2 тысячи рублей на человека). Аналитики отмечают, что в последний год эти два региона показали очень значительный прирост вкладов, что говорит о развитии в них рынка банковских услуг.

Также в последней десятке представлены следующие регионы России: Дагестан (26,4 тысячи рублей), Республика Тыва (32,4 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (37,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (45 тысяч рублей) Калмыкия (49 тысяч рублей), Республика Алтай (49 тысяч рублей), Адыгея (59 тысяч рублей) и Крым (63 тысячи рублей).