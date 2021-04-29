Экономика

Минимальную розничную цену хотят установить для любого алкоголя

Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации. Это следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике, пишет газета «Известия».

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли.

По словам чиновника, поправки Минфина предполагают предоставление государствам — участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт. В ЕЭК уточнили, что проводят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. Помимо предложения Минфина разрешить государствам устанавливать МРЦ на все виды спиртных напитков, в комиссию поступали и другие инициативы, уточнили там. В частности, о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка, а не только определения МРЦ. Впрочем, в настоящее время на экспертном уровне проходит обсуждение лишь предложения Российской Федерации.

ФАС активно участвует в обсуждении этого вопроса на площадке ЕАЭС, заявили в службе. В 2021 году ведомство планирует провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной, и уже направило запросы его участникам. По мнению службы, для формирования взвешенной позиции по МРЦ необходимо дождаться результатов исследования.