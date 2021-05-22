Экономика

Квас премиального качества будет выпускать фирма «Савицкий и сыновья»

Квас премиального качества будет производить псковская фирма «Савицкий и сыновья». Об этом рассказал учредитель организации, известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий 24 мая в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Игорь Савицкий отметил, что в настоящее время все уже готово для производства. Через две недели начнется выпуск продукции. Приобрести квас премиального качества и другие напитки можно будет в новом магазине, который открылся три дня назад.

Также гость студии рассказал, что предприятие закупило бочки из-под коньяка, в которые будет заливаться пиво и выдерживаться год – два. Крепкое пиво продавать не планируют. По словам Игоря Савицкого, это будет «подарочный напиток».