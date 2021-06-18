Экономика

Псковская область намерена попросить Москву о дополнительной господдержке бизнеса

В администрации Псковской области в пятницу, 18 июня, по поручению губернатора Михаила Ведерникова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках заседания были рассмотрены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия по выявлению неформальной занятости и налогообложения, вопросы повышения информированности населения и работодателей о последствиях нелегальной занятости, включая информирование о конкретных примерах выявленных правонарушений, а также возможностях и порядке получения статуса самозанятого.

Кроме того, обсуждалась необходимость принятия на уровне муниципальных образований нормативно-правовых актов, определяющих порядок регистрации трудовых договоров, заключенных между работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и работником.

Вера Емельянова поручила проанализировать и представить к следующему заседанию рабочей группы информацию о занятости выпускников, подготовить проект обращения к министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову о внедрении дополнительных мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что по состоянию на 16 июня в соответствии с утвержденным комплексом мер восстановлена занятость 7,2 тыс человек, в том числе с начала июня - 1,4 тыс человек.