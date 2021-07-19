Экономика

В «Лукойле» назвали условия снижения цен на бензин в России до 20 рублей за литр

Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому может снизиться только при укреплении национальной валюты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента по стратегическому развитию «Лукойла» Леонида Федуна.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», - предположил он. При этом Леонид Федун отметил, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7%.