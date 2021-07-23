Экономика

Псковские аналитики назвали среднюю зарплату работников торговли в регионе в 2020 году

В 2020 году практически каждый шестой занятый в экономике Псковской области работал в сфере торговли, в организациях торговли работало 22,7 тысячи человек. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций торговли в 2020 году составила 25 940 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Торговля вносит весомый вклад в развитие малого предпринимательства региона, так как зачастую именно торговля является первым («стартовым») видом бизнеса для многих предпринимателей.

В области на начало 2021 года было учтено более 2,8 тысячи юридических лиц и 5,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, основной деятельностью которых являлась торговля.

Торговля занимает одну из лидирующих позиций в структуре валового регионального продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет. За 2019 год доля торговли в областном объеме ВРП составляла 13,6%.

Эксперты отмечают, что для сферы торговли из-за введения ряда ограничительных мероприятий 2020 год выдался непростым: оборот розничной торговли области в 2020 году составил 125,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6% больше, чем в 2019 году. Оборот оптовой торговли снизился на 1,4% к 2019 году и составил 109,7 млрд рублей.

Оборот розничной торговли складывался преимущественно за счет деятельности торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), их доля в общем обороте розничной торговли в 2020 году составила 97,2%. Доля продажи на рынках и ярмарках составила 2,8%.

В расчете на одного жителя Псковской области оборот розничной торговли в 2020 году составил 200,9 тысячи рублей, что меньше среднедушевого объема розничной торговли в целом по России на 30,4 тысячи рублей.

Активно развивается сетевая торговля. Доля розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли в 2020 году составила 42,2%. В 2020 году рост оборота розничной торговли розничных торговых сетей (в сопоставимых ценах) составил 9,2% к уровню 2019 года.

Новой, динамично развивающейся формой торговли, стала онлайн-торговля, которая в 2020 году получила мощный толчок к росту: 126,3% к уровню 2019 года. Оборот розничной торговли через сеть «Интернет» в 2020 году составил 1,4 млрд рублей.

«Современное развитие отрасли обрело новые направления, связанные с внедрением электронных технологий, принципов логистики и эффективного менеджмента. От этого труд продавца приобрел новые качества, требующие от человека особых знаний и поведения, что сделало профессию не просто привлекательной, но ответственной и важной для развития экономики государства. Псковстат поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником!» - добавили в организации.