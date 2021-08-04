Экономика

Завод по производству сжиженных газов в «Моглино» планируют открыть в следующем году

Воздухоразделительную колонну, которая является основной частью завода по производству сжиженных газов ООО «Елме Мессер Рус», установили в особой экономической зоне «Моглино». Запуск завода планируется в первом квартале 2022 года. По прогнозам, это позволит вывести Псковскую область в лидеры по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов в Северо-Западном округе РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

«Колонну привезли из Италии, она высотой 34 метра, - рассказал генеральный директор ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов. - Это является важной вехой в строительстве данного завода. Завод будет производить промышленные, пищевые и медицинские газы в объеме до 90 тысяч тонн в год, в том числе сжиженный медицинский кислород, что поможет заместить существующие поставки сжиженного кислорода и азота из Эстонии и Финляндии на территорию Северо-Запада России».

Колонна необходима для разделения воздуха методом низкотемпературной ректификации и получения сжиженного кислорода, азота и аргона, которые затем накапливаются в криогенных хранилищах для последующих поставок потребителям.

«Проект осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности при Минпромторге России, - отметил Виталий Громов. Он также отметил поддержку проекта со стороны региональной администрации.