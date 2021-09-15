Экономика

Россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысячам инициировали процедуру внесудебного банкротства. Полностью ее завершили уже в отношении 2,5 тысяч граждан.

Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся, подчеркнул замминистра. Также Илья Торосов отметил: сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, начало для нового инструмента вполне успешное. Однако полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт внесудебного банкротства начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими, уверен эксперт.