Экономика

Почти 15 млрд рублей составила прибыль организаций в Псковской области в 2020 году

Организации Псковской области сработали в 2020 году с прибылью в размере 14,8 млрд рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, сальдированный финансовый результат уменьшился по сравнению с 2019 годом на 29,5% (по сопоставимому кругу организаций).

Инфографика: Псковстат

5 872 организации получили прибыль в размере 22,4 млрд рублей, 2 019 организаций имели убыток на сумму 7,6 млрд рублей.

Наибольшую прибыль получили организации, ведущие свою деятельность в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях (6,1 млрд рублей), оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (2 млрд рублей), строительстве инженерных сооружений (0,8 млрд рублей).

Наибольший убыток получили организации лесоводства и лесозаготовок (0,8 млрд рублей), производства химических веществ и химических продуктов (0,2 млрд рублей).

Доля убыточных организаций за 2020 год составила 25,6% (за 2019 год – 23,0%). Наибольшая доля - среди организаций, ведущих деятельность в заборе, очистке и распределении воды (76,9%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (52,5%).

На конец 2020 года суммарная задолженность по обязательствам организаций области (кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам банков и займам) составила 242,2 млрд рублей и увеличилась за год на 18,8%.