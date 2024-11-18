Общество

Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

Получить направление на прохождение реабилитации может любой россиянин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Получить направление на прохождение реабилитации может любой гражданин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний. Отказано в ней может быть, если только лечащим врачом будут выявлены противопоказания: острые инфекционные и злокачественные заболевания, обострение хронических заболеваний, туберкулез и другие. Главная цель реабилитации - восстановление не только физического и психологического здоровья, а также социального статуса пациента», - рассказала Фролова.

Парламентарий отметила, что получить медицинскую помощь по медицинской реабилитации можно в медицинских организациях, начиная от поликлиники по месту жительства до федерального реабилитационного центра, все зависит от состояния пациента, его заболевания и врачебного решения о проведении нейрореабилитации, кардиореабилитации или реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

«Первый и самый важный шаг в этом вопросе - визит к лечащему врачу. Именно лечащий врач совместно с реабилитологом, психологом, физиотерапевтом оценивают состояние пациента, его реабилитационный потенциал на основе проведенного медицинского обследования и формируют индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента. Пациенты с легкими нарушениями состояния здоровья могут пройти реабилитацию амбулаторно, в поликлинике или дневном стационаре. Для маломобильных пациентов возможна организация реабилитации на дому», - подчеркнула Фролова.

По ее словам, если пациент с трудом передвигается сам, ему нужна помощь в быту, то его могут направить в отделение медицинской реабилитации круглосуточного стационара, а также в федеральный реабилитационный центр.

Кроме того, депутат добавила, что в ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточного стационаров, в зависимости от этапа медицинской реабилитации, пишет РИА Новости.

«Развитие реабилитационного направления представляет большие возможности для улучшения здоровья жителей, увеличения продолжительности жизни, а главное экономически и социально активного периода жизни, сохранения трудоспособности и снижения инвалидизации. Поэтому крайне важно, чтобы пациенты знали свои права и пользовались возможностью пройти бесплатную медицинскую реабилитацию и вернуться к полноценной, максимально привычной жизни», - заключила она.