Общество

Торговые сети до 35% увеличили запасы шампанского перед Новым годом

Торговые сети увеличили запасы шампанского перед Новым годом. Так, Metro нарастила запасы игристых вин по сравнению с предыдущими годами, рассчитывая на три-четыре месяца активных продаж, сообщила руководитель направления закупок вина компании Татьяна Ястребова.

«Ожидаем активный сезон, так как видим, что покупательская активность уже увеличилась в сегменте игристых вин и шампанского. Наибольшим спросом у нас пользуются такие напитки в ценовом диапазоне от 700 до 1,5 тыс. рублей. Кроме классических фаворитов, таких как Prosecco, Brut, Cava и Crémant, наблюдается рост интереса к российским игристым винам, объемы продаж которых увеличиваются с каждым годом», — пояснила она.

По ее словам, в этом году компания составила рейтинг российских вин, выделив игристые напитки в различных ценовых категориях, представленных на полках торговой сети, чтобы покупателям было проще ориентироваться, пишут «Известия».

«В преддверии высокого сезона торговая сеть «Пятерочка» сформировала запасы игристых вин вполовину больше среднемесячного стока 2024-го, что на 30-35% больше прошлогодних запасов. В этом году наблюдается переключение покупательского спроса на такие напитки отечественного производителя, предпочтение отдается продукции среднего ценового сегмента», — рассказали в пресс-службе X5 Group.