Экономика

390 млн рублей достигла задолженность по имущественным налогам в Псковской области

390 млн рублей составляет задолженность по имущественным налогам в Псковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По состоянию на 1 сентября задолженность по имущественным налогам составляет 390 млн рублей, — отметил он. — На 1 сентября 2020 года — 445 млн рублей, на 1 января 2021 года — 597 млн рублей. Ограничительные меры позволили к 1 сентября 2021 года снизить задолженность на 198 млн рублей (33%)».

Алексей Павлов подчеркнул, что налоговым органам не доставляет удовольствия принудительно взыскивать задолженность. «Гораздо лучше, когда налогоплательщик своевременно уплачивает имущественные налоги», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области напомнил, что уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. «После этой даты налоговые начисления переходят в разряд налоговой задолженности», - отметил он и уточнил, что задолженность принудительно взыскивается согласно налоговому законодательству.



«Поскольку имущественные налоги крайне важны, взыскание налоговой задолженность находится в постоянном поле зрения налоговых органов. Социальная среда благодаря этим деньгам будет улучшена», — добавил Алексей Павлов.