Экономика

Кафе «Вкус и цвет» закрывается в Пскове

Кафе «Вкус и цвет» в Пскове закрывается. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: инстаграм-аккаунт кафе «Вкус и цвет»

По информации источника, кафе закрывают из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений, а также из-за сокращения количества посетителей на фоне пандемии.

Собеседник ПЛН также добавил, что «Вкус и цвет» в дальнейшем планирует принимать гостей по заявкам и работать как банкетный зал. При этом меню из кафе и бизнес-ланчи можно будет попробовать в ресторане «Дункан».