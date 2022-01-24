Экономика

Производство яиц сократилось в Псковской области

Производство яиц в Псковской области сократилось на 2,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

В январе-декабре 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произвели 359,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 205 тыс. тонн молока, 84 млн штук яиц.

«По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 0,8%, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 3,6%, яиц – на 2,5%», - говорится в сообщении.

Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве молока составил 81%.