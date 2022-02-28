Экономика

Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Как пишет «Прайм», в документе уточняется, что отключению подлежат ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих, в том числе, отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

До этого, 24 февраля, президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.